الجيش الإسرائيلي: قصف أكثر من 100 هدف في غزة خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن شن غارات جوية على أكثر من 100 هدف لحركة "حماس" في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "الهجمات، التي نفذتها القوات الجوية والبحرية والبرية، استهدفت مراكز قيادة حماس ومواقع الإطلاق ومخازن الأسلحة والبنية التحتية الأخرى".

وأضاف الجيش أن قواته رصدت مجموعة من عناصر "حماس" في مخيم البريج بوسط قطاع غزة، وهم يحاولون مهاجمة دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، قامت القوات بمطاردة عناصر "حماس" بعد رصد استخدامهم لطائرة مسيرة، وتم تنفيذ غارة جوية بعد فرار تلك العناصر إلى أحد المبانى.

ونشر الجيش لقطات مصورة للغارة الجوية التي نفذها.