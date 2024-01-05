روى الإعلامي أسامة منير، أصعب المواقف التي مرت عليه طيلة 20 عاما من تقديم برنامجه الشهير «أنا والنجوم وهواك »المذاع عبر محطة «نجوم إف إم» ، قائلا إن قصة فتاة تسمى «حنين» كان أصعبها.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تعرض الفتاة للإصابة بالسرطان، بسبب وشاية كاذبة من أحد الأصدقاء؛ أدت إلى انفصالها عن خطيبها وانهيار وتفكك العلاقة بينهما.

ولفت إلى تواصل الفتاة معه خلال إحدى حلقات البرنامج تشكوه من رفض خطيبها السابق رؤيتها بعد مرضها، لا سيما وأنها قد تبرعت إلى الشاب بكليتها خلال فترة خطوبتها.

وأشار إلى تواصله مع الفتاة باليوم التالي؛ للاطمئنان عليها قائلا: «طلبت أكلمها على الهواء بعد تعاطف الجمهور مع حالتها؛ ثاني يوم كلمتها ولم ترد، كلمتها ثان في الحلقة بعدها ردت أختها وأخبرتني بنبأ وفاتها أثناء استماعها للحلقة السابقة بعد معرفتها بزواج خطيبها السابق».

وأضاف أن إعلانه خبر وفاتها على الهواء أصاب جمهور البرنامج بحالة من الصدمة، قائلا: «فجأة ولا تليفون وصلنا، لبرنامج تليفونه عمره ما توقف عن الاتصال، بعد فترة أول تليفون وصلنا كان من السعودية لشخص أعلن عن تأدية العمرة بدلا منها».

ونوه إلى تأثره وتفاعله على الصعيد الإنساني مع مشاكل الجمهور، قائلا: «كدت أن ابكي بإحدى الحلقات، بسبب شكوى أم من عدم سؤال ابنها عنها، بعد أن تزوج بالشقة وتركها في غرفة تحت السلم لا يسأل عنها».