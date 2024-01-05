الأمم المتحدة ترجئ افتتاح المقر الأوروبي لما بعد الكريسماس توفيرا لتكاليف التدفئة

أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية أرجأت افتتاح مقرها الأوروبي في جنيف لما بعد عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) بأسبوع لخفض التكاليف.

وقالت إن قصر الأمم سوف يظل مغلقا على الأغلب حتى 15 يناير توفيرا لتكاليف التدفئة وغيرها من التكاليف. وسوف يتم عقد المؤتمرات الصحفية عبر الإنترنت.

وأدى نقص الأموال إلى إغلاق الأمم المتحدة بعض المصاعد في المبنى الكبير في خريف العام الماضي.

ولم يدفع عدد من دول الاتحاد الأوروبي رسومهم في الوقت المحدد وفي حين أن هذا حدث في الماضي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة فاقمت الأزمة المالية .

وأنشئ المبنى المصمم على الطراز الزخرفي من أجل عصبة الأمم، وهي المنظمة التى كانت قائمة فى الماضي. وكان المبنى يخضع لأعمال تجديد كبيرة منذ 2017 بعدما أقرت الجمعية العامة التكاليف المقدرة بنحو مليار دولار