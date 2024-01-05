محمد شوقي: المنتخب خسر كيروش

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يرى محمد شوقي، المدرب المساعد السابق للمننتخب الوطني، أن المنتخب خسر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

كارلوس كيروش تولى تدريب المنتخب الوطني قبل كأس الأمم الإفريقية 2021 وقاد الفراعنة البطولة العربية وأمم إفريقيا 2021، قبل أن يرحل عن المنتخب على خلفية الخروج من تصفيات كأس العالم 2022، بالخسارة أمام السنغال في المباراة الحاسمة.

وقال محمد شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «المنتخب المصري خسر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش».

وأوضح: «كنا نحتاج شخص يعمل على تطوير المنتخب وهو لديه هذه الميزة.. الجميع شاهد بدايات لهذا الأمر وبدأنا نرى لاعبين جدد ينضمون للمنتخب، على غرار محمد عبد المنعم، حسين فيصل، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد ومروان داوود».

وأضاف: «كيروش كان لديه رؤية كاملة لكيفية تطوير اللاعبين والكرة المصرية والمنتخب ككل».

وتابع: «المدرب الحالي للمنتخب يسير بشكل جيد، ولكن لا نريد أن يكون الأمر مجرد مرحلة مؤقتة، وأن تكون هناك خطة طويلة الأمد».

وأتم: «أتمنى أن يستمر المدرب الحالي ويستغل المرحلة في تطوير الكرة المصرية.. المرحلة الحالية أسهل من مرحلة كيروش».