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%2.7 مكاسب البورصة في أول أسبوع من 2024


نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 6:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 6:14 ص

ارتفعت البورصة المصرية في الأسبوع الأول من عام 2024، محققة مكاسب بنسبة 2.7%.


وهبطت البورصة بصورة طفيفة، اليوم الخميس، تحت تأثير عمليات جني أرباح، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.23%، ووصل إلى مستوى 25350.28 نقطة.


وكانت البورصة قد حققت مكاسب هائلة في العام الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 70%، كما زادا مؤشرا إي جي إكس 70، و100 بنسبة تزيد عن 90%، وهو ما وصفه أحمد الشيخ رئيس البورصة، بأنه يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، واتخاذ البورصة وسيلة للتحوط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض حصاد العام الماضي.


وتوقع محللون أن تواصل البورصة الهبوط ويتراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 25200 نقطة، ثم 25000 نقطة، قبل محاولة الصعود مجددا.

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