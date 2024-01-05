فيتامين ب 12 (الكوبالمين) الداعم لكفاءة دم الإنسان واعتدال مزاجه

الفيتامينات كما يعرفها العلم هى مركبات كيميائية ضرورية لإتمام العديد من العمليات الحيوية فى جسم الإنسان. على أهميتها إلا أن جسم الإنسان غير قادر على تصنيعها بذاته بل يعتمد كلية على مصادر طبيعية للحصول عليها من الغذاء وحده.

فيتامين ب ١٢ أو الكوبالمين أحد أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم فله ارتباطات مهمة بأحوال شريان الحياة فى جسم الإنسان: الدم واضطرابات المزاج والمشاعر الاكتئابية بل والضعف الإدراكى لدى كبار السن بل والشباب أيضا.

< ينتمى فيتامين ب ١٢ إلى مجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء ويتم تصنيعه عن طريق الباكتيريا الصديقة فى أمعاء الإنسان لكن بقدر غير كاف لاحتياجاته اليومية لذا يجب الاتجاه للحصول عليه من مصادر غذائية متنوعة حيوانية: مثل اللحوم الحمراء والبيض واللبن الحليب ومنتجات الألبان والدواجن والكبد والأسماك والمأكولات البحرية.

< يجب الحصول على قدر كاف يومى من فيتامين ب ١٢ يقدره العلم بـ٢٫٤ ميكروجرام يوميا للبالغين تزداد إلى ٢٫٨ ميكروجرام يوميا للسيدة الحامل.

< يلعب ب ١٢ دورا أساسيا فى تكوين طلاء غلاف المايلين للخلايا العصبية الذى يسهل التواصل السريع جدا بين الخلايا العصبية. يلعب أيضا دورا بالغ الأهمية فى تكوين خلايا الدم الحمراء وفى تخليق الحمض النووى.

< يرتبط انخفاض فيتامين ب ١٢ فى الجسم بعاملين أساسيين أولهما انخفاض نسبة تناوله فى الغذاء أما الثانى فيتعلق لعمليات امتصاصه من الأمعاء وكيف تتأثر نتيجة لطبيعة الوسط داخل الأمعاء.

الاستفادة من فيتامين ب ١٢ تعتمد على كيفية وقدر امتصاصه فى الأمعاء فى مراحل متتالية تبدأ بتحرير فيتامين ب ١٢ من الغذاء فى معدة الإنسان وحمايته حتى يصل لمرحلة الامتصاص الفعلى فى الأمعاء. امتصاص ب ١٢ يجب أن يهيئه الجهاز الهضمى فى صور متعددة. أولها أن يكون فى المعدة قدر كاف من حمض اليهدروكلوريك ومن بروتين الببسين لكى يتم كسر وتفتيت البروتينات فى الأطعم الغذائية ليحدث إطلاق الفيتامين حرا. بالإضافة لضرورة وجود عامل آخر يطلق عليه «العامل الداخلى» وهو بروتينى التكوين يتحد مباشرة مع فيتامين ب ١٢ المحرر فى مركب يحميه حتى وصوله لآخر جزء فى الأمعاء الدقيقة ليتم الامتصاص الفعلى للفيتامين ويبدأ رحلته مع الدم ليصل إلى أماكن عمله ويؤدى المهام المطلوبة منه بعد أن يتوقف فى الكبد التى تهيئه لطبيعة عمله. فى الكبد يتم تحويل فيتامين ب ١٢ إلى مركبات نشطة يتم توجيهها إلى مراكز الجسم المختلفة ويتبقى منها جزء يتم تخزينه فى الكبد حال الاحتياج إليه. أهم أماكن توزيع فيتامين ب ١٢ تبدأ بالجهاز العصبى ثم مراكز إنتاج خلايا الدم الحمراء ثم خلايا الجسم المختلفة وأنسجته.

< احتياطى ب ١٢ المخزون فى الكبد يغطى احتياجات الجسم لفترة طويلة تسمح بتأخير ظهور أعراض نقصانه ربما لسنوات بمعنى تدنى كميات وجوده فى غذاء الإنسان أو وجود عقبات فى امتصاصه من الأمعاء الدقيقة.

< من خلال تتابع تلك العمليات المعقدة وضرورة وجود عوامل أخرى مهمة تضمن امتصاص فيتامين ب ١٢ يجب الانتباه إلى ملاحظات تضمن للإنسان الاستفادة من ب ١٢ فى صور تضمن بالفعل أكبر قدر ممكن من سلامة امتصاصه.

ــ تناول الأطعمة حيوانية المصدر لذا فإن أهم ما يراعيه النباتيون هو الحصول على فيتامين ب ١٢ فى صور متعددة أهمها الحقن بمستحضر ب ١٢.

ــ أن يتوافر حامض المعدة بصورة طبيعية لا تعوقها أى مشكلة إلى جانب ضرورة وجود الببسين الذى تنتجه المعدة كذلك العامل الداخلى وتلك وظائف للمعدة يجب التأكد من أنها تعمل دون مشكلات فى الجهاز الهضمى.

ــ أن تمتلك الأمعاء الدقيقة القدرة على امتصاص ب ١٢ دون مشكلات تحد من قدراتها على ذلك كوجود أمراض مزمنة فيها مثل التهابات المناعة الذاتية أو عدوى السل الرئوى أو غيرها.

<< هل هناك أسباب مرضية لنقص فيتامين ب ١٢؟

قد يحدث أن يتناول الإنسان فى طعامه ما يوفر له كفايته من ب ١٢ لكن يظل هناك سبب مرضى يعوق أن يحصل الإنسان على ما يحتاجه بالفعل من هذا الفيتامين الهام. فى تلك الأحوال يجب بالطبع علاج هذا السبب المرضى إلى جانب ضرورة أن يحصل الإنسان على احتياجه من ب ١٢ إما بالأقراص المصنعة أو الحقن.

< فقر الدم الخبيث (Pernicisus anemia) حيث يكون السبب هو نقص أو انعدام «العامل الداخلى». بسبب تكوين المناع الذاتية للأجسام المضادة التى تهاجم جدار المعدة وتتلف خلاياه والتى مهمتها إنتاج العامل الداخلى.

< التهاب المعدة الضمورى الناشئ أيضا عن تفاعلات أمراض المناعة الذاتية والذى يتسبب فى تلف مجموعة خلايا بطانة المعدة وليس جدارها فقط الأمر الذى يخل بالتوازن الذى يهيئ لامتصاص ب ١٢ بعد ذلك فى الأمعاء الدقيقة من وجود الحامض المعدى بصورة كافية وتدنى مستويات الببسين والعامل الداخلى.

< استئصال المعدة الكلى والجزئى لأسباب مرضية أو عمليات التخسيس.

< الالتهابات الميكروبية فى القناة الهضمية: جرثومة المعدة على سبيل المثال (هيليوبكتر بيلورى) أو درن الأمعاء.

<< أدوية قد تتسبب فى مشكلات تعوق امتصاص ب ١٢:

للأسف هناك أدوية تعد هامة للإنسان لكن لها أثرا سلبيا على امتصاص فيتامين ب ١٢ لذا يجب مراعاة تعويض هذا النقص إذا كان من الضرورى أن يتناول الإنسان تلك الأدوية للضرورة.

< الميتافورمين: الدواء الأشهر لعلاج مرض السكر فى صورة أقراص تناوله على فترات طويلة يتسبب فى بطء حركة الأمعاء أيضا فرط نمو الباكتريا المعوية التى تتنافس مع فيتامين ب ١٢ فتقلل من امتصاصه.

< عقار حمض الأمينو سالسيليك المستخدم فى علاج مرض كراون أيضا الدرن وعلاجات المفاصل يقلل من امتصاص ب ١٢.

< عقار الكولشيسن: الدواء المعروف لعلاج النقرس أيضا يقلل ويعوق امتصاص ب ١٢ من الأمعاء الدقيقة.

< أقراص فيتامين (سى): تناول أقراص فيتامين سى العادية أو الفوارة قد يقلل من فرصة امتصاص فيتامين ب١٢؛ لتجنب هذا التفاعل يجب تناول فيتامين سى بعد تناول ب ١٢ بحوالى ساعتين على الأقل.

< الأدوية المعالجة للصرع: لذا يجب الحرص على تقدير نسبة ب ١٢ فى الدم عند استخدام أدوية الصرع لفترات طويلة وتعويض ب ١٢ بالطرق المناسبة علاجيا.

<< علاج نقص فيتامين ب ١٢ دوائيا

عند التأكد من أعراض نقص ب ١٢ يجب فى البداية البحث عن السبب لعلاجه لكنه بالطبع يجب علاج هذا النقص دوائيا أيضا ويتم هذا إما عن طريق تناول الأقراص أو الحقن فى العضل الذى يحقق بالطبع نتائج سريعة.

عند تلقى ب ١٢ فى صورة حقن فى العضل يجدر إجراء اختبار حساسية فى البداية تحت الجلد للتأكد من عدم وجود أى احتمالات لحدوث تفاعلات الحساسية المفرطة.