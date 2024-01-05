محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضاري الإنساني، داعيا المولى -عز وجل- أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.