موريتانيا تمنح السنغال 500 رخصة صيد بشروط

قررت موريتانيا ومنح جارتها الجنوبية السنغال 500 رخصة تسمح للصيادين والزوارق السنغالية بالصيد في المياه والسواحل الموريتانية مقابل دفع رسوم رمزية.

ويأتي ذلك بموجب اتفاق قديم بين البلدين يعود لتسعينيات القرن الماضي، لكن شروطه تتغير في كل مرة لحرص السلطات الموريتانية على الحيلولة دون عمليات نهب الثروة السمكية في المياه المتاخمة للسنغال، وتعدي الصيادين السنغاليين وزوارقهم المتكرر على شروط تطبيق بنود الاتفاقات بين البلدين.

ووقع بروتوكول منح الصيادين السنغاليين 500 رخصة صيد وزيرا الصيد في البلدين، الموريتاني، مختار الحسينو لام، والسنغالي بابا ساجا مباي ليل أمس الخميس في نواكشوط.

ووفق الترتيبات الجديدة للبروتوكول، فسيتم منح 500 رخصة صيد للسنغال، على أن يدفع الصيادون والمستفيدون السنغاليون رسومًا للوصول إلى الموارد والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.

كما نصت الترتيبات على إفراغ الزوارق السنغالية 6٪ من الكميات المصطادة في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني بالسمك وذلك حرصا على ما يبدو لسد النقص الكبير الحاصل في وفرة مادة السمك في الأسواق الموريتانية وارتفاع أسعارها الناجم عن ذلك.

هذا إضافة إلى استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، وحضور ممثلي خفر السواحل الموريتاني في مدينة سان لوي السنغالية للإشراف على عمليات الصيد.

كما تضمنت الترتيبات وضع علامات مميزة على القوارب السنغالية وإلزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي ، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.

ونص الاتفاق على التزام الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة الى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.

وتعتبر السواحل والمياه الموريتانية من الأغنى في العالم بالأسماك لكن عدم مبالاة الموريتانيين باستهلاك مادة السمك نتيجة عاداتهم الغذائية التي تصنفهم من أقل المستهلكين للأسماك جعل مادة السمك لديهم غير متوفرة بكميات كافية في أسواقهم إضافة لأسعارها المرتفعة.