كلوب: أتمنى خروج مصر من دور المجموعات بأمم إفريقيا

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قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه يتمنى خروج مصر من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 .

يغيب محمد صلاح عن ليفربول خلال الفترة المقبلة للتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وسيغيب إندو كذلك للمشاركة مع منتخب اليابان في كأس آسيا، بشهر يناير الجاري.

وظهر كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مباراة ليفربول وآرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي المقرر خوضها يوم الأحد.

وقال كلوب: «إذا قلت إنني أتمنى لهم حظًا سعيدًا فستكون كذبة، من وجهة نظر شخصية آمل خروجهم من دور المجموعات وسأكون سعيدًا بذلك، لكن هذا ليس ممكنًا على الأرجح».

وعن تعويض غياب محمد صلاح: «أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام في وجود هارفي إليوت، ولدينا خيارات مختلفة».

وقال: «يمكن للاعبين الآخرين اللعب على الجناح.. ولكن ربما ليس مثل محمد صلاح، فهذا غير ممكن».

وتابع: «هل نريد اللعب بدون محمد صلاح؟ لا، لكننا سنجد طريقا.. بالطبع سنلعب مع آرسنال وسنحاول تقديم اللازم» .