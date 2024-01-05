السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة 4 أسطوانات هيروين في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، "ر.ن.ف"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 4 اسطوانات كبيرة الحجم لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 5598 لسنة 2023 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب تقنين الإجراءات، حيث أبصرت الشرطة المتهم مُمسكًا بيده حقيبة كبيرة الحجم، فتم ضبطه، وبانتزاع الحقيبة من يده وفضها تبين احتوائها على 4 قطع إسطوانية كبيرة الحجم لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه المتهم حكمها المُقدم.