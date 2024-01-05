لايبزج يأمل في الإبقاء على أولمو

أعرب يوهان بلينج المدير العام لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أمله في الإبقاء على صانع الألعاب داني أولمو ضمن صفوف الفريق، الذي يتطلع أيضا للحصول على أموال إضافية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيتم توسعتها في الموسم المقبل.

وقام لايبزج ببيع المهاجم كريستوفر نكونكو لتشيلسي، والمدافع يوشكو جفارديول لمانشستر سيتي في الموسم الماضي، ولكن النادي أكد أنه لا توجد نية لبيع أولمو هذا العام.

وقال بلينج للصحفيين في معسكر الفريق التدريبي في إسبانيا:" إن دخل الانتقالات مهم جدا لنا، وسيظل مهما لنا في المستقبل. ولكن المؤكد أنه لن يكون هناك فوضى أخرى في الصيف كما حدث في عام 2023".

وأضاف:"لسنا مجبرين على الإطلاق لبيع أولمو. يحظى اللاعب بتقدير كبير هنا كما أنه أحد اللاعبين الذين يصنعون الفارق. عقده ممتد معنا. نحن نقدره وهو استحق هذا".

وتعافى أولمو الذي يمتد عقده حتى 2027، من إصابة ويأمل أن يكون جاهزا عندما يستأنف الفريق مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 13 يناير الجاري أمام أينتراخت فرانكفورت.

وتأهل لايبزج لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الذي ينطلق في فبراير المقبل، وبينما يشعر النادي بالسعادة لما حققه من فوائد مالية من البطولة حاليا، يعلم بلينج أن النجاح في البطولة التي تم تجديدها من العام المقبل سيجلب للنادي المزيد من الأرباح ".

وسيتم إلغاء مرحلة المجموعات وإقامة دوري يضم 36 فريقا. وكل فريق سيخوض أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها أمام ثمانية منافسين مختلفين.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستلعب الفرق من المركز التاسع 24 دورا فاصلا على المراكز المتبقية.

وقال بلينج:" إنه نظام جديد مثير، كما أنه جذاب للغاية من الناحية التسويقية".

وأضاف:"نتوقع زيادة في العائدات من دوري أبطال أوروبا تبدأ من 10 إلى 12 في المئة".

ويحتل لايبزج حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، وإذا حافظ على هذا المركز بنهاية الموسم سيتأهل للنسخة الجديدة من دوري الأبطال.