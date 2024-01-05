انطلق موسم العصير لمحصول قصب السكر بمصانع السكر في محافظة أسوان، حيث انتظمت عملية توريد محصول قصب السكر من الزراعات إلى المصانع بكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان.

وقال المهندس سامي أحمد، رئيس مصنع سكر كوم أمبو، إن الموسم بدأ في ١ يناير ٢٠٢٤ بتوريدات منتظمة من محصول قصب السكر من قبل المزارعين، مشيرا إلى أنه من المتوقع توريد مليون ونصف طن من قصب السكر لإنتاج أكثر من ١٦٠ ألف طن من السكر.

ولفت، في بيان صحفي، إلى أنه جار إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بتكلفة 90 مليون جنيه بطاقة 20 ألف م/ ساعة تقريبا ليخدم المصنع كبديل للمازوت، مما سيساهم في القضاء على التلوث البيئي، وهو ما يتوازی مع رفع كفاءة المراجل البخارية.

يذكر أن مصنع السكر بكوم أمبو يعد صرحا صناعيا وتاريخا كبيرا، حيث إنه من أكبر المصانع التاريخية على مستوى الشرق الأوسط، ويقوم بعصر مليوني طن من القصب يتم توريدها من حوالي 18 ألف مزارع، وينتج 25% من الإنتاج المحلي للسكر بإجمالي 200 ألف طن، وملحق به مصنع لإنتاج الخشب الحبيبي بطاقة إنتاجية تصل إلی 59 ألف طن سنويا، تضم نحو 1800 عامل ومهندس من أفضل الكوادر والكفاءات الفنية فى مجال إنتاج السكر والصناعات التكميلية.