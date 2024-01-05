الجيش الألماني يبدأ مهمة لتقديم المساعدات في منطقة الفيضانات بولاية ساكسونيا أنهالت

أعلن الجيش الألماني البدء في مهمة لتقديم المساعدات في منطقة الفيضانات بولاية سكسونيا أنهالت وذلك في موعد مبكر عما كان مقررا لهذه المهمة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الجيش صباح اليوم الجمعة إن الجنود في طريقهم وإن العمل سيبدأ في موعد أقصاه ظهر اليوم.

وبحسب التصريحات، من المنتظر بشكل مبدئي أن تستمر مهمة تقديم المساعدات في منطقة الفيضانات حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة إن السدود تبدو مشبعة بالمياه على نحو ملحوظ، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى تحقيق حالة من الاستقرار وذكرت أنه من المنتظر أن يتواجد في المكان نحو 200 جندي اعتبارا من اليوم حيث سيقوم هؤلاء بملء وتوزيع ما مجموعه 600 ألف كيس رمل.

وكانت الموافقة صدرت بالأمس الخميس على طلب مساعدة مقدم من الدائرة المتضررة من الفيضانات، وينص الطلب على توفير 150 جنديا لتقديم المساعدة لمدة أسبوع اعتبارا من الثامن من يناير الجاري.

وأوضحت المتحدثة أن الطلب تم تعديله والموافقة عليه من جديد في إجراء مستعجل، وقالت إن الجنود الإضافيين الذين يشاركون في المهمة سيكونون مسؤولين عن أمور من بينها حركة الشاحنات التي يشارك الجيش في توفيرها أو تقديم المشورة لفريق إدارة الأزمة.

كانت الدائرة المنكوبة أعلنت في الثلاثين من الشهر الماضي تعرضها لكارثة وذلك بعد أن فاضت مياه نهر هلمه بقوة بحلول نهاية العام الماضي، وتولت الدائرة المحلية تنظيم عملية الإنقاذ ونشرت في مطلع العام نحو 500 عامل إغاثة يعاونهم مئات المتطوعين المدنيين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس توجه أمس إلى منطقة أوبرروبلينجن وهي حي في مدينة زانجرهاوزن للاطلاع على طبيعة الوضع هناك، وكان يرافقه في هذه الجولة وزيرة البيئة شتيفي ليمكه ورئيس حكومة ولاية سكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد هدوءا في الوضع.