صحيفة عبرية: طوفان الأقصى هجّر 84% من سكان أكبر المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لغزة

كانت "سديروت" أكبر المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة بين أشد مستوطنات الاحتلال جذبا للسكان، إذ قطنها عشرات آلاف المحتلين رغم تواجدها بمنطقة صحراوية، ولكن وفقا لما نقلته صحيفة عبرية فإن طوفان الأقصي قد جرف نحو ٨٤٪ من المحتلين القاطنين في المستوطنة؛ لتبقى خاوية على عروشها.



ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن شاي أفنار مدير الوحدة البلدية لنشاط المستوطنة، أن عدد القاطنين انخفض عقب طوفان الأقصى لـ٥٠٠٠ فقط، بينما أوضحت أن عدد المستوطنين قبيل انطلاق العملية كان يناهز الـ٣٠ ألفا.



وأضاف شاي أن خمس المستوطنين الباقين في المدينة هم من كبار السن، والبقية من المشردين وأصحاب الأمراض المزمنة والعقلية، وسط غياب للأسر كاملة العدد.



وأوضحت الصحيفة أن "سديروت" مهددة بسبب موقعها الذي يبعد أقل من ميل عن قطاع غزة، ما يعني وصول الصواريخ إليها في غضون ربع دقيقة من انطلاق صافرات الإنذار، وهو وقت قصير لدخول الملاجئ.



وتابعت الصحيفة أن سكان المستوطنة كانوا قد زرعوا الكثير من الأشجار لحمايتهم من الهجمات وتوطيد الشعور بالأمن، ولكن ذلك كان قبل انطلاق طوفان الأقصى.