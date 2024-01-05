نشرت وزارة النقل آخر تصوير جوي لمشروع كوبري الصيرفي أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة، إنه تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

وأضافت الوزارة أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان، وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

يذكر أن طول كوبري الصيرفي يبلغ ٦٦٠ متر وعرضه ١٦.٨ متر في اتجاهين، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويضم مطلعين ومنزل بطول ١٤٠ متر بكل إتجاه.