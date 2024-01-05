الوادي الجديد: إنهاء كل الاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، على مستوى المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية.

وأشار إلى أنه تم المرور على كل المنشآت الصحية من خلال لجنة تفتيش من المديرية، ضمت الدكتور هشام بكر مدير الوقائى وفريق الوقائى، والدكتور محمد عبيد، مدير المستشفيات، والدكتورة زينب محيى الدين مدير المعامل، والدكتور حاتم شامى، مدير الرقابة الداخلية، والدكتورة شذى رضوان من تفتيش صيدلى، وعبد الرحمن خلوى مدير الإدارة الهندسية، وهويدا عبد الدايم، مدير تفتيش تمريض، مؤكدا إنهاء كل الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وانتظام النوبتجيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وخاصة أدوية الطوارئ، وتوافر الأمصال واللقاحات والأكسجين، وصلاحية الأجهزة وتوافر وصلاحية المصادر البديلة للمياه والكهرباء.

وقال إنه تم التأكيد على العمل بملف الأسرة الطبى وتدريب العاملين عليه، والتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية لمراجعة أعمال السباكة والكهرباء بعدد من الوحدات الصحية، مشيرا إلى تشكيل غرفة الطوارئ الرئيسية بالمديرية لمتابعة المستشفيات على مدار الساعة وحل أى مشكلات أو معوقات، وتكليف الإدارات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات نحو اتخاذ كل الإجراءات للتأمين الطبى للكنائس حتى 7 يناير الجارى.