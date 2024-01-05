يعرفه الجميع حيث ورد ذكره فى القرآن كشراب أهل الجنة.. ويعرفه العالم الآن على أنه أحد المصادر الطبيعية التى يمكن أن يلجأ إليها الإنسان تعزيزا لمناعته الطبيعية.

دراسة ألمانية حديثة جاءت لتعزز نتائجها ما يتمتع به الزنجبيل من شهرة فى تحفيز جهاز المناعة الطبيعية فى جسم الإنسان لمواجهة أخطار هجوم الميكروبات المختلفة المسببة للأمراض.

تعريض كرات الدم البيضاء لكميات صغيرة من مستحضرات الزنجبيل اللاذع كان سببا فى استنفار خلايا المناعة إلى حالة تأهب قصوى. كما أظهرت تلك الدراسة أن العملية تضمنت تفاعل نوع من المستقبلات فى اللسان تلعب دورا محوريا فى إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة والإحساس بالتوابل.

الواقع أن جذور الزنجبيل لا تحتوى على كميات مهمة من المعادن أو البروتينات أو السكريات لكنها تحتوى على عدد من المركبات الكميائية ذات التأثيرات الحيوية فى الجسم ومنها زيوت طيارة ومركبات لاذعة الطعم ونكهة عطرية.. نتيجة لاحتوائها على مركبات خاصة بالزنجبيل تلك المركبات يتم تحريرها وتوافرها للامتصاص فى الأمعاء خاصة عند إعداد الزنجبيل على هيئة مشروب ساخن.

نشرت أيضا جامعات آسيوية أبحاثا مفصلة عن احتواء جذور الزنجبيل على ما يزيد عن مائة مركب تمتلك كلها العديد من الأنشطة الحيوية كتلك المتعلقة بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومضادات الميكروبات بل أيضا منها مضادات الغثيان والقىء ومضادات النشاط السرطانى.

يجب ألا يزيد تناوله عن ٤ جرامات يوميا سواء كان فى شكل الجذور المعروفة أو شراب ساخن. ملعقة شاى من مسحوق الزنجبيل تعد مقدارا لخمسة جرامات منه.

رغم كل فوائد الزنجبيل إلا أنه يجب الحرص فى استخدامه إذ إنه أيضا له تأثير على سيولة الدم ولا يجب استخدامه بديلا للأدوية العلاجية كالأسبرين أو أدوية خفض ضغط الدم المرتفع أو الكوليسترول.