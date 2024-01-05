أسامة منير: اتخضيت من الانفتاح المفاجئ بشكل العلاقات العاطفية بعد الثورة

قال الإعلامي أسامة منير، إن صورة العلاقات العاطفية «تغيرت تماما بشكل مفاجئ لا يمكن تخيله» في أعقاب ثورة 25 يناير، موضحا أن الثورة كسرت حواجز الخوف لدى الشعب ولا سيما فئة الشباب.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن القدوة أصبحت موضعا للنقد، قائلا: «الشعب كان نائما على حال وفجأة صحى على حال أخر مختلف».
وأشار إلى تبدي ذلك واضحا على حالة الحوار خلال برنامجه الشهير «أنا والنجوم وهواك « المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، قائلا: «شاهدت حالة من الانفتاح المفاجئ تخض في شكل العلاقات العاطفية، الاعتراف الضمني بالعلاقات أصبح أمرا عاديا جدا، كنت مخضوض وقتها ».
ولفت إلى انطلاق البرنامج قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر استقبال الإيميلات والمداخلات الهاتفية ثم خاصية الرسائل النصية عبر الهاتف، قائلا: «كنت أول برنامج يجرب خدمة الرسائل، استقبلت 27 ألف رسالة في أول حلقة».
وأشار إلى اختلاف نمط العلاقات العاطفية بالتزامن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي متمثلة فيما يسمى «الحب على الإنترنت- العلاقات- مصائب أخرى»، لافتا إلى تخوفه أكثر من مرة من الظهور على الهواء مع انطلاق حلقات برنامجه الإذاعي.