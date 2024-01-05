أسامة منير: اتخضيت من الانفتاح المفاجئ بشكل العلاقات العاطفية بعد الثورة

قال الإعلامي أسامة منير، إن صورة العلاقات العاطفية «تغيرت تماما بشكل مفاجئ لا يمكن ‏تخيله» في أعقاب ثورة 25 يناير، موضحا أن الثورة كسرت حواجز الخوف لدى الشعب ولا سيما ‏فئة الشباب. ‏

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع ‏عبر شاشة «‏DMC‏» مساء الخميس، أن القدوة أصبحت موضعا للنقد، قائلا: «الشعب كان نائما ‏على حال وفجأة صحى على حال أخر مختلف». ‏

وأشار إلى تبدي ذلك واضحا على حالة الحوار خلال برنامجه الشهير «أنا والنجوم وهواك « ‏المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، قائلا: «شاهدت حالة من الانفتاح المفاجئ تخض في شكل ‏العلاقات العاطفية، الاعتراف الضمني بالعلاقات أصبح أمرا عاديا جدا، كنت مخضوض وقتها ». ‏

ولفت إلى انطلاق البرنامج قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر استقبال الإيميلات ‏والمداخلات الهاتفية ثم خاصية الرسائل النصية عبر الهاتف، قائلا: «كنت أول برنامج يجرب ‏خدمة الرسائل، استقبلت 27 ألف رسالة في أول حلقة». ‏

وأشار إلى اختلاف نمط العلاقات العاطفية بالتزامن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي متمثلة ‏فيما يسمى «الحب على الإنترنت- العلاقات- مصائب أخرى»، لافتا إلى تخوفه أكثر من مرة من ‏الظهور على الهواء مع انطلاق حلقات برنامجه الإذاعي.‏