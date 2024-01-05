مدحت صالح يختتم فقرته في «كاسيت 90» بأغنية حبيبي يا عاشق

اختتم الفنان مدحت صالح فقرته بحفل «كاسيت 90»، بأغنية «حبيبي يا عاشق» والتي قام الجمهور بغنائها معه وتفاعل معها بشكل كبير.

وافتتح مدحت صالح فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «كوكب تاني».

وعبر مدحت صالح عن سعادته بلقاء جمهوره من الشعب السعودي، وشكرهم على حفاوة الاستقبال، والذي هو أمر معتاد منهم، ثم غنى «زي المليونيرات» وسط تفاعل وغناء الجمهور.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».