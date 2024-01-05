 الاحتلال يستولى على جرار زراعي في الأغوار الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يستولى على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

طوباس - معا
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 1:56 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 1:56 م

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على جرار زراعي لأحد المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن حسين زهدي دراغمة، أثناء عمله في منطقة "نبع غزال" في الفارسية.

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