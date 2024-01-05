الاحتلال يستولى على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

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استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على جرار زراعي لأحد المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن حسين زهدي دراغمة، أثناء عمله في منطقة "نبع غزال" في الفارسية.