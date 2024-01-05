سؤال يتردد كثيرا خاصة بعد أن ثبت بما لا يقطع الشك أن للنيكوتين آثارا كثيرة سيئة على صحة الإنسان المدخن. الواقع أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهى إحدى الهيئات التى تعد مصدرا للثقة فى العالم قد قامت بفرض قيود على تداول وبيع أى منتجات تعتمد بشكل أساسى على «النظام الإلكترونى لتوصيل النيكوتين» مهما اختلف شكلها ونوعيتها.

الملاحظ أن السجائر الإلكترونية سرعان ما انتشرت بين المراهقين والشباب تحت مسمى أنها أكثر أمنا من أنواع السجائر العادية التى يستخدم التبغ فى صناعتها أيضا. وفقا لعدد من تجارب استطلاع الرأى بين الشباب كان السبب الأكثر شيوعا لبداية تجربة السجائر الإلكترونية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية فى أمريكا هو رؤيتهم لأصدقاء ورغبتهم فى مشاركة الجماعة. بينما كان سبب الاستمرار هو الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب وإحساس المراهق أن التدخين يخفف من الضيق الذى يشعر به ويساعده على الخروج من حالة الاكتئاب.

<<< الواقع أن السجائر الإلكترونية تحتوى على النيكوتين الموجود فى أنواع التبغ العادية المعروفة ولكن بنسب أقل. وهناك بعض الشركات لا تعلن عن هذا الأمر الذى يعد غشا تجاريا يجب أن تعاقب عليه.

أيضا فإن الباحثين قد أقروا بناء على اختبارات معملية أن بعض السوائل المتطايرة فى هذه السجائر التى يتم تسويقها على أنها «صفر نيكوتين» تحتوى بالفعل على نيكوتين الذى يمثل خطورة حقيقية على مخ المراهقين فى مراحل النمو.

فى النهاية توصى الدراسات الحديثة بضرورة حظر بيع هذه المنتجات للمراهقين والشباب والتعامل معها بذات القواعد التى تعامل بها منتجات التبغ المختلفة بل وتوجه بضرورة التوعية بخطورتها.