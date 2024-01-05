تحرير 33 ألف مخالفة تموينية خلال عام 2023 في سوهاج

أعلنت مديرية التموين بسوهاج، أنه بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، تم شن حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية لعام 2023، والتي أسفرت عن تحرير 33712 محضر مخالفات تموينية متنوعة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 27917 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط 5759 مخالفة بالمرور علي الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجارى، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفات فى مجال المواد البترولية.