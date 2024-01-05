البحرية الأمريكية: انفجار قارب حوثي مسيّر في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأمريكية، أن قاربا حوثيا مسيّرا انفجر في البحر الأحمر أمس الخميس، دون إحداث أي أضرار أو إصابات.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من إصدار 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بيانا مشتركا، حذرت فيه الجماعة من "عواقب" الهجمات الحوثية".

وقال نائب قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، براد كوبر، "إنّ القارب الذي انفجر انطلق على بعد نحو 80 كم في البحر الأحمر ثم انفجر في ممرات شحن مزدحمة".

وقال كوبر إنّ الحوثيين شنوا حتى الآن 25 هجوما على سفن تجارية تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً بأنّه "لا توجد مؤشرات على أنّ سلوكهم غير المسؤول سيتراجع".

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن أن أي استهداف لبلاده سيواجه برد كبير وواسع، مشيرا إلى أن اليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره.

وأوضح أنه لا تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرا ذلك تضليلا للرأي العام، إذ إن تحالف أمريكا على حد وصفه "هو لحماية سفن إسرائيل وهذا ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أكدت في بيان لها بأنها ستستمر في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال الغذاء والدواء إلى غزة.