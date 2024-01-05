أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، ندوات توعوية عن تنظيم الأسرة داخل مساجد مدينة الطور عقب صلاة الجمعة، وذلك تفعيلًا استراتيجية السكان والتنمية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وحاضر خلال الندوات الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور طارق مجدي، أخصائي النساء والتوليد، وبالتنسيق مع الدكتورة هبه حمدي، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.



وجرى خلال الندوات الحديث عن التخطيط الإيجابي لبناء أسرة قوية، وتنظيم الأسرة في ضوء إتاحة الفرصة للتخطيط الأسري، والحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وضرورة مراعاة أن يوجد فترة بين ولادة الطفل والحمل الذى يليه، وآليات خفض معدل وفيات الأمهات خلال الحمل والولادة، والسن المناسب للحمل، وأهمية تنظيم الأسرة لحماية الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والحالات المرضية، مثل الأمراض المعدية، والتشوهات الخلقية.



ومن المقرر أن تستمر تلك الحملات التوعوية في ضوء التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف لتحقيق إستراتجيتها للسكان والتنمية بجميع مساجد المحافظة خلال الفترة المقبلة.