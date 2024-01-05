إطلاق سراح العداء المعاق السابق بيستوريوس بموجب عفو مشروط

أعلنت "إدارة السجون" في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح العداء المعاق السابق، أوسكار بيستوريوس، بموجب عفو مشروط، بعد مرور حوالي 11 عاما، على قتل صديقته آنذاك، ريفا ستينكامب.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب إن الرجل - 37 عاما، هو الآن مفرج عنه بشروط و"في المنزل".

كان بيستوريوس، المعروف على نطاق واسع باسم "بليد رانر"، بسبب أطرافه الاصطناعية، قد قتل شريكته آنذاك، ستينكامب بأربع طلقات، عبر باب مرحاض، في منزله في مدينة "بريتوريا"، عشية عيد الحب في عام 2013.

ودافع بيستوريوس عن أفعاله، بالقول إنه كان يعتقد أن هناك متسلل في منزله، لكن المحكمة رفضت في نهاية الأمر أدلته وأدانته بالقتل.

وقضى بيستوريوس، نصف عقوبته، التي تبلغ 13 عاما و5 أشهر. وبموجب قانون جنوب أفريقيا، لديه حق تلقائي في جلسة استماع بشأن إطلاق سراحه المشروط.