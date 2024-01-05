المحكمة العليا السنغالية تؤيد إدانة زعيم المعارضة بالتشهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت المحكمة العليا في السنغال إدانة زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد عثمان سونكو بالتشهير، مما أضعف فرصه في الترشح للرئاسة خلال الانتخابات المزمعة الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأيدت المحكمة العليا أمس الخميس حكما بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ ضد سونكو لاتهامه وزير السياحة مامي مباي نيانج بالاختلاس.

واتهم سونكو نيانج في خطاب متلفز عام 2022، ولم توجه له اتهامات بشأن تصريحاته بحق نيانج إلا في مارس الماضي. وبعد شهرين مددت محكمة في دكار الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ ضده من شهرين إلى ستة أشهر، مما يعرض ترشحه للخطر.

ومن شأن حكم بالحبس لستة أشهر أن يحرم سونكو من الترشح في سباق الرئاسة، وفقا لقانون الانتخابات السنغالي.

وتورط مفتش الضرائب السابق - 49 عاما، في سلسلة من المعارك القانونية وسط ارتفاع شعبيته بين الناخبين السنغاليين.