احتياطيات أوكرانيا من العملة الأجنبية ترتفع بنسبة 42% في 2023 رغم الحرب

سجلت احتياطيات العملة الأجنبية في أوكرانيا، التي تعتمد على الأموال الأجنبية، ارتفاعا بنسبة 42% عام 2023، رغم الحرب الروسية المتواصلة على أوكرانيا.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الجمعة، أنه، في نهاية ديسمبر، توفر لديه ما يعادل أكثر من 36.8 مليار يورو (40.3 مليار دولار)، وأضاف أن هذه الاحتياطيات يمكن أن تمول الواردات لأكثر من خمسة أشهر. والجدير بالذكر أن توفر تغطية لمدة ثلاثة أشهر تمثل الحد الأدنى للاستقرار المالي.

وفي الوقت ذاته، أكد البنك المركزي أن كييف تلقت مساعدات مالية دولية بقيمة ما يعادل نحو 38.8 مليار يورو في العام الماضي. ووصف البنك المركزي هذا الدعم بأنه غير مسبوق. وقد ساهمت دول الاتحاد الأوروبي بما يقرب من النصف، وفقا لمعلومات واردة من كييف.



وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال، إنه ستكون هناك حاجة إلى 33 مليار يورو من الخارج في عام 2024، وهو مبلغ يقل عن المبلغ الذي حصلت عليه أوكرانيا عام 2023. ومع ذلك، لم يتقرر بعد إرسال مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا المتعثرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.