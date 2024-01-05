نصر الله: الرد على اغتيال العاروري آت لا محالة

تعهد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله مجددا اليوم الجمعة، بالانتقام لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، فيما يزعم بأنها ضربة جوية إسرائيلية الثلاثاء الماضي.



وقال نصر الله، في خطاب عبر رابط فيديو لتأبين مسئول راحل بحزب الله: "لن يمر مقتل العاروري.. قطعا دون رد وعقاب".



وأضاف أن نتيجة السكوت عنه هو أن "يصبح لبنان مكشوفا"، لذلك فإن "الرد آتٍ لا محالة".



ويزيد اغتيال العاروري، يوم الثلاثاء الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد معاقل حزب الله، المخاوف من توسيع نطاق حرب غزة إلى لبنان.



ورغم ذلك، لم يعلن نصر الله في خطابه اليوم الحرب على إسرائيل.