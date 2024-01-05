مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات ببني سويف

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم، جراء تصادم 3 سيارات بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي بعد نزلة سنور إتجاه القاهرة.

كان اللواء أسامه حلمي مدير امن بنى سويف، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارتين جامبو وسيارة ربع نقل، بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي بعد نزلة سنور اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص مجهولين، وإصابة آخر بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت 6 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثث الأربعة، والشخص المصاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبلت المستشفى الشخص المصاب ويدعى (محمد صلاح - 28 سنة)، مقيم بمحافظة القليوبية، سائق، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمة الترقوه، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، والفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن للجثث الأربعة.