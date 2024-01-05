اليونيسف: أطفال قطاع غزة يواجهون سوء التغذية والأمراض

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الجمعة، إنه بعد نحو ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في غزة، فإن سوء التغذية والمرض يوجدان دوامة مميتة تهدد أكثر من 1ر1 مليون طفل.



وأفاد مسح أجرته "اليونيسف" في 26 ديسمبر أن 90% من 1ر1 مليون من الشباب الصغير في المنطقة لا يحصلون على العناصر الغذائية بشكل كامل.



وقالت اليونيسف: "يواجه الأطفال في قطاع غزة تهديداً ثلاثياً مميتاً لحياتهم، مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، وانخفاض التغذية، واقتراب تصعيد الأعمال العدائية من أسبوعه الرابع عشر".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.