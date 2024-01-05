تقارير: كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قرب الحدود البحرية

ذكرت تقارير كورية جنوبية أن الجيش الكوري الشمالي أطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية، بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، بين الدولتين.

وسقطت القذائف، في البحر الأصفر(بحر اليابان)، شمال الحدود البحرية، المعروفة باسم "خط الحد الشمالي" ، طبقا لما أعلنته هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة. ولم تسبب القذائف أي أضرار.

كانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية قد ذكرت سابقا أن الجيش طلب من سكان جزيرة "يونبيونج"، القريبة من الحدود، اللجوء إلى الملاجئ ، كإجراء احترازي.

وكانت الجزيرة، الواقعة قبالة الساحل الغربي، هدفا لهجوم مدفعي كوري شمالي، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في عام 2010.

وتتصاعد التوترات حاليا مرة أخرى، في شبه الجزيرة الكورية. وذكرت وكالة "يونهاب" أن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية وأمريكا بدأت أيضا تدريبات مدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية أمس الخميس،وتستمر التدريبات حتى اليوم الجمعة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن أول تدريب مشترك للحليفين هذا العام يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة ضد "التهديدات" العسكرية لكوريا الشمالية.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي سلسلة من التدريبات على إطلاق النار ومناورات أخرى هذا الأسبوع، مما أثار انتقادات حادة من كوريا الشمالية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الخميس إن كوريا الجنوبية بدأت العام الجديد بأعمال "مدمرة للذات"، محذرة من أن فرص حدوث صدام بين الجانبين ستكون الأعلى هذا العام.