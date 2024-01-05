مقتل 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بقطار في بنجلاديش قبل الانتخابات العامة

قالت شرطة بنجلاديش، إن أربعة ركاب على الأقل قد لقوا حتفهم في حريق متعمد بأحد القطارات وأُصيب عشرات آخرون اليوم الجمعة في داكا، قبل الانتخابات العامة هناك، المقررة في نهاية الأسبوع، والتي يقاطعها حزب معارض رئيسي.

وقال خندكر المعين من وحدة تابعة لكتيبة التدخل السريع بالشرطة في مكان الحادث، إن رجال الإطفاء انتشلوا جثث الركاب المتفحمة من داخل العربات المحترقة في قطار بينابول السريع.

وذكر الضابط، أن الركاب لاحظوا الحريق قبل دقائق قليلة من إبطاء القطار المتجه إلى داكا من سرعته وهو على وشك الاقتراب من وجهته النهائية قادما من بلدة بينابول بجنوب غرب البلاد.

وأضاف أن سكان محليين حاولوا في البداية إطفاء الحريق عندما توقف القطار عند معبر جوبيباغ في العاصمة داكا.

وأشار، في وقت لاحق، إلى أن سبع عربات إطفاء انضمت إلى جهود إخماد الحريق، واستغرقت عملية الإطفاء حوالى ساعتين، مضيفا أن النيران قد التهمت أربع عربات من القطار بالكامل.

ووصف محيي الدين، نائب شرطة العاصمة داكا، الحادث بأنه عمل تخريبي مخطط لخلق حالة ذعر بين المواطنين قبل الانتخابات.

وقال محيي الدين: "سنصل بالتأكيد إلى الجناة المتورطين في مثل هذه الهجمات الشنيعة".

وقال شكيب على، الذي كان ضمن ركاب القطار، لقناة 24 المحلية، إنه قفز من النافذة عندما شاهد مقصورته مشتعلة ونجا دون أن يُصاب بأذى.

ووقع الحادث قبل أقل من 12 ساعة من إضراب عام على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة دعا إلى الحزب القومي البنجلاديشي الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بنجلاديش اعتبار من غد السبت. والجدير بالذكر أن الحزب يقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد.

ودعا الحزب القومي، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء إلى الإضراب للضغط من أجل التأكيد على دعوته لاستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية غير حزبية لضمان مصداقية الانتخابات.

ويقاطع الحزب القومي البنجلاديشي وحلفاؤه اليمينيون الانتخابات خشية من أن يتم تزويرها، وقاموا بتنظيم إضرابات على مراحل وإغلاق وسائل النقل للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

وفي 19 ديسمبر قُتل أربعة ركاب في حريق آخر في أحد القطارات، فيما وصفه المحققون بأنه عمل تخريبي في داكا. ولقى راكب آخر حتفه وأصيب عدد آخر بجراح بعد خروج سبع عربات قطار عن مسارها عندما دمر ما يشتبه في أنهم مخربون خطوط السكك الحديدية في جازيبور بالقرب من داكا في 13 ديسمبر.