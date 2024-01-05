يستقبل مطار مرسى علم الدولي 124 رحلة طيران بداية من غد السبت، قادمة من مطارات 13 دَولة اوروبية تقل 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بشواطئ مرسى علم.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 124 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ولفت إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح من 13 دولة أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا وسلوفاكيا وليتوانيا وفرنسا.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بمشاركة آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسى علم، الذين حرصوا على قضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد بفنادق مرسى علم.