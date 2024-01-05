 للجمعة الـ13 على التوالي.. قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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للجمعة الـ13 على التوالي.. قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

القدس - معا
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:34 م
للجمعة الثالثة عشر على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى المبارك، وقمعت المصلين في شوارع المدينة.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في شوارع القدس والطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة والأقصى، وتمركزت فرق مختلفة على أبواب الأقصى والبلدة القديمة، وقامت بتوقيف الوافدين وفحص الهويات ومنعت الآلاف من الدخول إليه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 15 ألف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى.

ويعتبر اليوم أعلى أعداد مصلين تمكنوا من الوصول إلى الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه منذ الحرب على غزة، في أول شهرين تراوحت الأعداد بين 3 -5 آلاف مصل فقط، أما قبل 0 40 ألف.

وفي شوارع القدس، قمعت القوات المصلين في حي وادي الجوز بالقنابل الغازية والصوتية والمياه العادمة، ولاحقتهم من مكان لآخر لمنع الصلاة في الشوارع.

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