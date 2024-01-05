 الصين تحقق في استيراد مشروب كحولي من الاتحاد الأوروبي بكميات كبيرة - بوابة الشروق
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الصين تحقق في استيراد مشروب كحولي من الاتحاد الأوروبي بكميات كبيرة

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:20 م

أعلنت وزارة التجارة في بكين، اليوم الجمعة، إطلاق تحقيق في مكافحة الإغراق في مشروبات روحية كحولية مستوردة من الاتحاد الأوروبي بكميات كبيرة وسط توتر العلاقات التجارية مع بروكسل.

وأضافت الوزارة، أن شركة صينية للمشروبات الروحية قدمت طلبا بفتح التحقيق. وتخشى أن يتم بيع المشروب المسكر المستورد في حاويات أقل من 200 لتر بسعر أقل في انتهاك لقواعد التجارة الدولية.   

ويأتي التحقيق عقب تحقيق أوروبي في الإعانات المقدمة للسيارات الكهربائية الصينية الصنع المستوردة داخل التكتل. واتهمت بروكسل بكين في سبتمبر بتشويه السوق الأوروبي بواردات رخيصة مما أثار رد فعل غاضبا.

ويرى المراقبون إعلان اليوم الجمعة، كرد فعل للاستياء الصيني.

ومن المرجح أن يركز التحقيق على المنتجين الفرنسيين وسوقهم الصينية المربحة. ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة التحقيق الأوروبي في السيارات الكهربائية ويرى البعض إعلان اليوم الجمعة على أنه الرد.

وفي الماضي فرضت الصين رسوما على الخمر الأسترالي بعدما توترت العلاقات، ولكن تعهدت مؤخرا بمراجعتها مجددا فيما تتحسن العلاقات.

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