 القباج تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة - بوابة الشروق
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القباج تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة

آية عامر
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:23 م

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والإخوة المسيحيين، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا.

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