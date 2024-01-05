ألمانيا: سرقة مبلغ من النقود وإصابة شخص في عملية سطو على شاحنة نقل أموال

قام رجلان بالسطو على شاحنة نقل أموال في منطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم رئاسة شرطة جنوب بافاريا العليا، إن العملية أسفرت قبل ظهر اليوم الجمعة عن إصابة أحد ركاب الشاحنة وفرار الجانيين وبحوزتهما مبلغ غير معروف من النقود السائلة.

وبدأت الشرطة في ملاحقة الجانيين باستخدام مروحية والعديد من القوات.

وحسب تصريحات الشرطة، نفذ الجانيان هجومهما قبالة فرع مصرفي في منطقة جروسكاروليننفلد بالقرب من مدينة روزنهايم، وخلال عملية السطو قام الجانيان بضرب أحد ركاب شاحنة نقل الأموال على رأسه بجسم غير معروف وأحدثوا به إصابة طفيفة. وأفادت هذه التصريحات بأن الرجلين كانا يرتديان ملابس سوداء وكانا مقنعين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن طاقم الشاحنة استخدم السلاح الناري عندما هم الجانيان بالهرب وتم تصويب النار على سيارة الجانيين. وبحسب تصريحات الشرطة، فإن سيارة الجانيين هي عبارة شاحنة بيضاء.

وفتحت الشرطة الجنائية التحقيق في هذه الواقعة.