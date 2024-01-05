واشنطن بوست: سكان غزة يتعرضون للقصف رغم نزوحهم في أماكن آمنة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن هناك قلق متزايد بشأن مصير الأفراد النازحين في غزة، الذين يشكلون الآن ما يقدر بنحو 85% من السكان، حيث يتم دفع المزيد من الأشخاص من منازلهم وسط الحرب على القطاع.

وتقول منظمات إنسانية، إن العديد من سكان غزة ما زالوا يواجهون القصف، حتى بعد البحث عن ملجأ في أماكن اعتقدوا أنها ستكون آمنة.

وفي الوقت نفسه، دعت شخصيات يمينية في حكومة الاحتلال، إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه "منزعج للغاية" من مثل هذه التصريحات. وقد رفضت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى إعادة التوطين، ووصفتها بأنها "تحريضية وغير مسئولة".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن آلاف النازحين وجدوا أنفسهم تحت القصف مرة أخرى، عندما تعرضت منطقة مستشفى الأمل في خان يونس للقصف لليوم الثالث على التوالي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي لديها مبنى في مجمع المستشفيات، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل سبعة نازحين، بينهم رضيع، وأصيب 11 شخصًا خلال الهجمات.

وكتبت المنظمة أن الضربات تهدد "سلامة المجال الإنساني، ما يهدد حياة الآلاف من النازحين والطواقم الطبية". وأضافت أن النازحين الآن "يعيشون أجواء من الرعب والذعر".

ولا يزال الأمن الغذائي في غزة يشكل تحديًا، حيث يواجه 2.2 مليون شخص "خطر المجاعة الوشيك"، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت الوكالة إن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لم تتمكن منذ أربعة أيام من إيصال المساعدات شمال وادي غزة بسبب العوائق التي يفرضها جيش الاحتلال.