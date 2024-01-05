عمدة إسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو يسعى لفترة ولاية ثانية

من المقرر أن يشارك عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس على أمل الحصول على فترة ولاية ثانية.

وألقى إمام أوغلو /52 عاما/، باللائمة على السياسات "غير العقلانية" التي تتخذها الحكومة الوطنية في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المدينة البالغ تعدادها 16 مليون نسمة، في خطاب بعدما أعلن الحزب الجمهوري الذي ينتمي له، عن ترشحه.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال "أصبحت الدولة أفقر وكذلك الحال مع إسطنبول الكبرى. ولكن فيما تضع إدارتنا حدا للتبذير، تمكنا من مضاعفة الوظائف التي وفروها قبلنا بنصف التكلفة"، مشيرا إلى إدارة حزب العدالة والتنمية السابقة.

وانتخب إمام أوغلو في مارس 2019 بفارق ضئيل ولكن مفاجئ بلغ 14 ألف صوت على خصمه من حزب العدالة والتنمية. وألغيت الانتخابات بناء على مزاعم بـ"سرقة الأصوات" ولكن في جولة الإعادة التي أجريت في يونيو وسعت صدارته إلى نحو 800 ألف صوت.

ومنح فوزه وشعبيته المعارضة أملا أنه بإمكانهم هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. ولكنه لم يتم اختياره في الانتخابات الوطنية وفي النهاية خسر حزبه، ليمتد حكم أردوغان لعقد ثالث.