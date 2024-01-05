 فريق فيلم عصابة عظيمة يحتفل بالعرض الخاص بحضور أبطاله - بوابة الشروق
السبت 6 يناير 2024 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فريق فيلم عصابة عظيمة يحتفل بالعرض الخاص بحضور أبطاله

حسام جودة
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 11:57 م

احتفلت أسرة فيلم "عصابة عظيمة" بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينتي، بحضور أبطال العرض في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

واستقبلت أسرة الفيلم الجمهور وهم فوق الترام ووجهوا التحية لهم، وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، فرح الزاهد، محمد محمود، عنبة، وغيرهم من فريق العمل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول امرأة كفيفة تدعى عظيمة، التي يتم النصب على ابنها، فتشكل معه عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

عصابة عظيمة، من بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك