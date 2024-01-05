فريق فيلم عصابة عظيمة يحتفل بالعرض الخاص بحضور أبطاله

احتفلت أسرة فيلم "عصابة عظيمة" بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينتي، بحضور أبطال العرض في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

واستقبلت أسرة الفيلم الجمهور وهم فوق الترام ووجهوا التحية لهم، وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، فرح الزاهد، محمد محمود، عنبة، وغيرهم من فريق العمل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول امرأة كفيفة تدعى عظيمة، التي يتم النصب على ابنها، فتشكل معه عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

عصابة عظيمة، من بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.