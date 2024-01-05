أوسكار السويدية للعقارات تواجه خطر إشهار إفلاسها

تواجه شركة أوسكار السويدية للعقارات، خطر إشهار إفلاسها بعد فشلها في الالتزام باتفاق لتسوية الديون مع أحد دائنيها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة الدائنة هي "بي أر أف إينوفاشيونين" وهي شركة إسكان تعاونية تمتلك أحد البرجين السكنيين اللذين كانت أوسكار قد شيدتهما في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت أوسكار إنها سوف تفند المطالب بإشهار إفلاسها، وأضافت في بيان أوردته وكالة بلومبرج أن "مجلس الإدارة يواصل تقييم الخيارات المتاحة لضمان استمرار الشركة في العمل، كما يجري مناقشات مع بي أر أف إينوفاشيونين ودائنين آخرين".

وتواجه شركة العقارات السويدية تحديات أخرى من دائنين أخرين، حيث بدأ مصرف "دي.إن.بي" الشهر الماضي بيع محفظة عقارات مملوكة لشركة أوسكار بسبب عدم قدرتها على سداد فوائد ديون مستحقة عليها بقيمة 6ر1 مليار كرونة (153 مليون دولار).