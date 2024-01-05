فريق أكوا يغني «باربي جيرل» بحفل «كاسيت 90»

شارك فريق «أكوا» الغنائي بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، وقاموا بغناء «باربي جيرل» و«ماي أوه ماي - My Oh My» و«دكتور جونز - doctor jones»، معبرين عن سعادتهم بالتواجد لأول مرة أمام الجمهور السعودي.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».