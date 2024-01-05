وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الميلاد برفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد، وكذا عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكل المرافق.

وأكدت بلبع متابعة سير العمل بالمرافق العامة ورفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار ٢٤ ساعة والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض، وكذا رفع درجة الإستعداد بجميع نقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وجميع المرافق ومديريات الخدمات، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، وكذا متابعة أعمال إنارة كل الطرق المؤدية للكنائس وحولها وتشديد الرقابة على كل الحدائق والملاهي العامة.

بالإضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية برفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية، مع وجود أطقم الفريق كاملة وإلغاء الإجازات وتوزيع سيارات الحماية المدنية على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس، والتأكد من توفير كل السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وانتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة والالتزام بخطوط السير وزيادة فترات العمل أثناء العيد لمواجهة التكدسات المتوقعة، وتواجد نوبتجيات ومواجهة حالات الطوارئ، مع مراعاة انتظام المياه أثناء العيد خاصة لكل الكنائس والأديرة.