الخارجية الأمريكية: تواجد الجيش الأمريكي في بغداد بدعوة من الحكومة العراقية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وريبرج، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن إلى الشرق الأوسط؛ تستهدف التباحث والتنسيق مع الحلفاء بالمنطقة، بشأن جهود تمكين إيصال المساعدات ‏الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. ‏

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى تطلع وزير الخارجية الأمريكي إلى «الاستماع ‏من الحكومة الإسرائيلية عن رؤيتها لإنهاء الحرب ومستقبل غزة ما بعد الصراع» إضافة إلى منع توسيع دائرة ‏الحرب. ‏

وأضاف أن انتشار السفن والآليات العسكرية بالمتوسط؛ يستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وليس تصعيد ‏الحرب، قائلا «حماس والحوثيين وحزب الله يريدون التصعيد وشن الهجمات ضد إسرائيل، وتل أبيب لديها الحق في ‏الدفاع عن النفس ضد أية هجمات إرهابية» حسب قوله. ‏

وعلى صعيد إدانة العراق، أمس الخميس، حادث قصف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قاعدة الحشد ‏الشعبي-أحد المقرات الأمنية- في العاصمة بغداد، قال إن «تواجد الجيش الأمريكي في العراق؛ هو بدعوة من الحكومة ‏العراقية، ولا يوجد جندي أمريكي موجود في العراق بدون دعوة وسماح من الحكومة هناك». ‏

وتابع أن الخارجية الأمريكية بصدد انتظار التعليق الرسمي من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية على الحادث؛ ‏نظرا لمسئوليتهما الكاملة عن التنسيق بشأن عمل التحالف الدولي في العراق.‏

وفي وقت سابق من أمس الخميس، حمل المتحدث العسكري باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة؛ مسئولية الهجوم «غير المبرر» الذي استهدف أحد المقرات الأمنية ببغداد، قائلا إنه يشكل «انتهاكا صارخا لسيادة العراق والعلاقات مع التحالف».