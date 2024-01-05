افتتح الفنان محمد فؤاد فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «لو».

وعبر محمد فؤاد عن سعادته بتجدد لقائه مع جمهوره من الشعب السعودي، معلقا: «وحشتوني»، وتابع حديثه: «لما بنشكر فيكم في ناس بتزعل.. ربنا يهدي العاصي».

وأضاف محمد فؤاد في حديثه مع الجمهور: «جايلكم من مصر محمل بكل الحب والود من الشعب المصري اللي بيبعتلكم تحيته وحب، وأي حد يقول غير كده متصدقهوش»، ثم غنى «كمانانا» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رقص على أنغامها وغناها معه.

وضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».