اتهم السفير أسامة العلي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني -(الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية)- وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، حركة المقاومة الفلسطينية حماس؛ بالتسبب بما آلت إليه الأوضاع اليوم داخل قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس: «إسرائيل عدو منذ 75 عاما تذبح وتقتل شعبنا- ولكن ليس بهذا الشكل- الملامة على حماس فيما قامت به، ألم يدركوا كيف سيكون الرد الإسرائيلي بعدما دخلوا على إسرائيل وعملوا هذه العملة».

وأضاف: «حماس قامت بانقلاب دموي أسود دمر فلسطين، بعد أن استلمت السلطة الفلسطينية غزة من إسرائيل وبنتها وعمرتها؛ استلمتها حماس بعد الانقلاب، انظروا إلى أين أوصلت غزة وأهلها اليوم!»

وتساءل «أين حكومة حماس اليوم في غزة؟ أليس من واجبها حماية الشعب! لم يهيئوا الناس ولم يبنوا ملاجئ لهم أو زودوهم بالتموين لا شيء على الإطلاق».

وتابع: «لا توجد حرب في غزة، ما يحدث بغزة حرب تلفزيونية، الكل يضع الخرائط والدبابات على الشاشات وكأن المعارك شغالة والشعب الفلسطيني يذبح بسببها، والحقيقة لا يوجد معارك بغزة؛ هناك ذبح فقط للفلسطينيين».

واستنكر رفض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في قطر التفاوض مع حكومة الاحتلال، قائلا: «عليهم أن يتركوا المخطوفين وكفى ذبح لأهل غزة، فلسطين والقدس ويافا؛ لا أقبلها بهذا السعر الذي صار في غزة، ولا أريدهم».