ارتفاع عدد ضحايا الزلازل في اليابان إلى 92 قتيلا و242 مفقودا

ارتفع عدد قتلى الزلازل المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصا، وفقا لبيانات السلطات الإقليمية.

وذكرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أنه لا يزال هناك 242 شخصا في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة. وتمكن رجال الإنقاذ من انقاذ امرأة مسنة يوم الخميس بعد أكثر من 72 ساعة أمضتها تحت الأنقاض.

يشار إلى أنه منذ أول يناير الجاري شهدت اليابان أكثر من 700 زلزال متفاوت القوة، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية.

وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 6ر7 درجة على مقياس ريختر. وظل التحذير من تسونامي ساريا على الساحل الغربي بأكمله للبلاد لأكثر من 20 ساعة. وكان الزلزال هو الأقوى في هذا الجزء من اليابان منذ عام 1885.