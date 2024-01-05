يوكيتش يقود ناجتس للفوز على جولدن ستيت واريورز بدوري السلة الأمريكي

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قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس لقلب الطاولة على مضيفه جولدن ستيت واريورز في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وفاز ناجتس 130 / 127 على جولدن ستيت في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة.

وأحرز يوكيتش خلال المباراة 34 نقطة، وقام بعشر تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 9 متابعات تحت السلة، ليقود ناجتس لقلب تأخره بفارق 18 نقطة مع بداية الفترة الرابعة، إلى انتصار ثمين.

وبات هذا هو الانتصار الـ11 لناجتس (حامل اللقب) خلال آخر 13 مباراة في البطولة، علما بأن تلك السلسلة شهدت أيضا تحقيقه 6 انتصارات متتالية.

وشهدت المباراة أيضا تألق آرون جوردون، الذي أحرز 30 نقطة لمصلحة ناجتس، فيما أضاف زميله جمال موراي 25 نقطة.

ولم تفلح محاولات ستيفن كاري، الذي سجل 30 نقطة لمصلحة واريورز،في تجنب تلقي فريقه الـ18 في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 16 فوزا.

في المقابل، تغلب ميلواكي بكس على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 125 / 121، ليعود إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام إنديانا بيسرز فيهما.

وجاءت تلك الخسارة، لتعمق جراح سان أنطونيو، الذي تكبد هزيمته الـ29 في البطولة هذا الموسم، مقابل 5 انتصارات فقط.