تقرير: ارتفاع عدد القتلى بتفجيري كرمان في إيران إلى 89 شخصا

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن عدد قتلى التفجيرين الإرهابيين في مدينة كرمان الإيرانية ارتفع إلى 89 شخصاً بعد وفاة بعض الجرحى، بينهم 12 شخاصا دون سن الـ15 عاما.

كانت السلطات الإيرانية أعلنت أن التفجيرين اللذين وقعا أول أمس الأربعاء، خلال إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قرب قبره، أسفرا عن مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس، مسؤوليته عن التفجيرين.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئي برد قاس على الهجوم.

وأدان مجلس الأمن الدولي التفجيرات باعتبارها "هجوما إرهابيا جبانا".

وقبل أن يعلن تنظيم الدولة "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التكهنات بأن الولايات المتحدة متورطة فيه، وذكرت أنه ليس هناك سبب لاعتقاد أن إسرائيل دبرته أيضا.

يشار إلى أن سليماني وابو المهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية قتلا في هجوم أمريكي في العاصمة العراقية بغداد في الثالث من شهر يناير عام 2020.

وردا على الهجوم الأمريكي ، استهدفت إيران بقصف صاروخي قاعدتي عين الأسد وأربيل بالعراق.