نائب في البرلمان اللبناني: لا يجب السماح لإسرائيل بإدخالنا في حرب شاملة

قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، إن إسرائيل لا تريد مبررا لتوسيع عدوانها على لبنان أو فلسطين.



وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأوضح أن الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة، لافتا إلى تنفيذ إسرائيل اعتدائها الأخير في بيروت لتعويض فشلها بقطاع غزة (في إشارة إلى اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس).



وشدد البرلماني اللبناني، على أنه لا يجب السماح لإسرائيل بإدخال بلاده في حرب شاملة على الحدود.